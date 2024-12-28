Артур Бетербиев заявил о желании полететь в космос

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев в своем Telegram-канале заявил о желании полететь в космос.

«Честно говоря, летать не люблю, но ради такого точно бы согласился сесть в ракету. Может быть когда-нибудь у меня будет такая возможность стать хотя бы космическим туристом», — заявил Бетербиев. При этом он добавил, что сейчас у него есть дела поважнее, а именно — подготовка к реваншу с Дмитрием Биволом.

Поединок российских боксеров состоится 22 февраля. Реванш пройдет в саудовском Эр-Рияде.

12 октября Бетербиев оказался сильнее Бивола в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением. Бивол подал апелляцию на результат боя.