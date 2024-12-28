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06:27, 28 декабря 2024Наука и техника

CNN: ученые боятся катастрофы из-за космического мусора на орбите Земли

CNN: профессор Редди заявил о грядущей катастрофе из-за космического мусора
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Giulia Segreti / Reuters

Ученые опасаются, что из-за стремительного роста количества космического мусора на околоземной орбите может произойти катастрофическое событие. Об этом телеканалу CNN заявил профессор Аризонского университета Вишну Редди.

Он объяснил, что за последние четыре года число объектов в космосе выросло в геометрической прогрессии. В результате может реализоваться так называемый синдром Кесслера — ситуация, когда для спутников на орбите не останется свободного места. Такой вариант возможен, если космические объекты начнут сталкиваться друг с другом и создавать все новые обломки.

При этом, отметил Редди, сегодня человечество не обладает технологиями по очистке космоса.

В октябре сообщалось, что геостационарный спутник Intelsat-33e развалился на 500 обломков. «Размер отслеживаемого нами космического мусора варьируется от небольших фрагментов примерно с мяч для софтбола до более крупных кусков размером с дверь автомобиля», — сказал технический директор компании ExoAnalytic Билл Териен.

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