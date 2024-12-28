Мужчина потрогал грудь и бедро попутчицы в самолете и оказался под угрозой тюрьмы

Пассажир неназванной иностранной авиакомпании домогался до попутчицы в самолете и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом пишет KTVU FOX 2 San Francisco.

Уточняется, что сам инцидент произошел на рейсе из Южной Кореи в США в январе 2024 года, но 57-летний Раджеш Кумар Капур из Сакраменто признал себя виновным только сейчас. По данным федеральных властей, мужчина без разрешения потрогал грудь и бедро сидящей рядом женщины.

Теперь Капуру грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов (около 25 миллионов рублей). Приговор будет оглашен в марте 2025 года.

«Сексуальному насилию нет места в нашем обществе, ни на земле, ни в небе. Пассажиры не должны бояться домогательств во время путешествий, — заявил прокурор США Исмаил Дж. Рэмси. — Подобные нападения являются федеральными преступлениями, и я призываю общественность сообщать о них в правоохранительные органы, чтобы их можно было расследовать и привлечь к ответственности виновных».

В октябре пассажир авиакомпании IndiGo угодил под арест за предполагаемое совращение попутчицы во время полета. Женщина в своей жалобе утверждает, что сидевший позади нее мужчина «неподобающим образом» потрогал ее, когда она спала.

