Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:04, 28 декабря 2024Путешествия

Мужчина потрогал грудь и бедро попутчицы в самолете и оказался под угрозой тюрьмы

Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир неназванной иностранной авиакомпании домогался до попутчицы в самолете и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом пишет KTVU FOX 2 San Francisco.

Уточняется, что сам инцидент произошел на рейсе из Южной Кореи в США в январе 2024 года, но 57-летний Раджеш Кумар Капур из Сакраменто признал себя виновным только сейчас. По данным федеральных властей, мужчина без разрешения потрогал грудь и бедро сидящей рядом женщины.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
Что такое харассмент простыми словами? Где граница между флиртом и домогательством
Что такое харассмент простыми словами?Где граница между флиртом и домогательством
3 апреля 2024

Теперь Капуру грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов (около 25 миллионов рублей). Приговор будет оглашен в марте 2025 года.

«Сексуальному насилию нет места в нашем обществе, ни на земле, ни в небе. Пассажиры не должны бояться домогательств во время путешествий, — заявил прокурор США Исмаил Дж. Рэмси. — Подобные нападения являются федеральными преступлениями, и я призываю общественность сообщать о них в правоохранительные органы, чтобы их можно было расследовать и привлечь к ответственности виновных».

В октябре пассажир авиакомпании IndiGo угодил под арест за предполагаемое совращение попутчицы во время полета. Женщина в своей жалобе утверждает, что сидевший позади нее мужчина «неподобающим образом» потрогал ее, когда она спала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц раскрыл одну деталь телефонного разговора с Путиным

      В России отреагировали на запуск Украиной больше 50 беспилотников за ночь

      Мужчина потрогал грудь и бедро попутчицы в самолете и оказался под угрозой тюрьмы

      На Украине оценили угрозу Словакии прекратить поставки электричества

      Россияне пожаловались на «бассейн» в подвале дома

      Российским школьникам предложили самовыражаться через сочинения о Сталине

      Команда Трампа захотела депортировать мигрантов военными самолетами

      Карлсен выругался на ФИДЕ после дисквалификации с чемпионата мира

      Место расправы над четырьмя детьми в российском СНТ попало на видео

      В России ограничили возможности для телефонных мошенничеств

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше