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05:26, 28 декабря 2024Мир

На Западе посоветовали Бербок почаще молчать после признания об «Орешнике»

Журналист Боуз: Бербок следует почаще молчать после признания ФРГ об «Орешнике»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Главе Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналене Бербок следует почаще молчать после признания МИД ФРГ о новейших российских ракетах «Орешник», считает ирландский журналист Чей Боуз. Он написал об этом в соцсети X.

«МИД Германии признал, что ФРГ беззащитна перед российской системой "Орешник", а значит, Украина тоже. <...> Может, теперь Бербок заткнется?», — поинтересовался Боуз.

Таким образом журналист прокомментировал сообщения о том, что Германия беззащитна перед «Орешником», а перехват такой цели может получиться только благодаря удаче.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину для обеспечения режима прекращения огня. Это, по ее словам, произойдет в случае, если Москва и Киев придут к обоюдному согласию по этому вопросу.

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