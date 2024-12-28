Под Воронежем уничтожили более 10 беспилотников ВСУ

Губернатор Гусев: силы ПВО уничтожили более 10 БПЛА ВСУ в пригороде Воронежа

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более 10 беспилотников в пригороде Воронежа и нескольких районах области. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Также произошел обрыв контактной сети на железной дороге.

19 ноября пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ атаковали гражданское предприятие в Воронежской области. На предприятии произошло возгорание.

Ранее в Белгородской области украинские беспилотники наносили удары по машинам с людьми. В результате атак ранения получили три человека.