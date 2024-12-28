Премьер Молдавии Речан не признал задолженность перед «Газпромом»

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство не признает задолженность перед «Газпромом» за поставленное топливо после решения холдинга ограничить поставки газа с 1 января до нуля кубометров в сутки. Об этом политик написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Правительство осуждает эту репрессивную тактику и вновь заявляет, что не признает никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными в результате международного аудита», — подчеркнул Речан.

Ранее в российском «Газпроме» анонсировали скорое прекращение поставок российского природного газа в Молдавию. Как пояснили в энергохолдинге, экспорт топлива по этому маршруту прекратится с 1 января 2025 года. Поводом для подобной меры послужили «регулярное неисполнение контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность», пояснили в компании.

После этого партия социалистов Молдавии потребовала провести немедленный созыв экстренного заседания правительства республики с участием представителей энергетической компании «Молдовагаз» с целью обсудить способы урегулирования ее задолженности перед российским энергохолдингом.