Раскрыты подробности расправы над детьми в частном доме российского СНТ

В Тверской области отец зарезал спавших в доме на 1-м этаже четверых детей в СНТ

В частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области 37-летний отец расправился со спящими на первом этаже четырьмя детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, в доме находилось шестеро детей. На первом этаже спали младшие — 2016-2021 годов рождения, а на втором этаже — старшие. Мужчина напал только на тех, кто спал на первом этаже. Источник объяснил, что мать детей ночью вышла в туалет и не смогла вернуться в дом, потому что муж закрыл его. Свой телефон женщина также оставила дома. Кроме того, источник отметил, что фигурант мог совершить преступление под воздействием наркотиков.

После расправы над детьми мужчина неудачно попытался расправиться с собой. Сейчас он находится в отделении реанимации на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что для контроля за расследованием на место выехал заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов.