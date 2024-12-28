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09:02, 28 декабря 2024Россия

В частном доме российского СНТ нашли мертвыми четверых детей

В частном доме СНТ в Тверской области нашли мертвыми четверых детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области нашли мертвыми четверых детей. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

Детали происшествия на данный момент неизвестны. Установить обстоятельства смерти несовершеннолетних предстоит правоохранителям.

Для контроля за расследованием на место выехал заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов.

Ранее в Кстовском округе Нижегородской области семья с четырьмя детьми в возрасте от 9 до 17 лет отравилась угарным газом. Как выяснилось, причиной произошедшего стала неисправность вентиляции, в результате чего ядовитое вещество скопилось в доме.

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