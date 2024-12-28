В частном доме российского СНТ нашли мертвыми четверых детей

В частном доме СНТ в Тверской области нашли мертвыми четверых детей

В частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области нашли мертвыми четверых детей. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

Детали происшествия на данный момент неизвестны. Установить обстоятельства смерти несовершеннолетних предстоит правоохранителям.

Для контроля за расследованием на место выехал заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов.

Ранее в Кстовском округе Нижегородской области семья с четырьмя детьми в возрасте от 9 до 17 лет отравилась угарным газом. Как выяснилось, причиной произошедшего стала неисправность вентиляции, в результате чего ядовитое вещество скопилось в доме.