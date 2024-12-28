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11:00, 28 декабря 2024Силовые структуры

Место расправы над четырьмя детьми в российском СНТ попало на видео

СК показал видео с места убийства четверых детей в Тверской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В частном доме российского СНТ нашли мертвыми четверых детей

Следователи показали видео с места расправы над четырьмя детьми в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

На видео показано, как сотрудник СК фотографирует дом, где было совершено преступление.

Ранее сообщалось, что четверых детей без признаков жизни нашли в субботу утром, 28 декабря. Подозреваемый в расправе над ними — их 37-летний отец. Сейчас он находится в реанимации. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Мужчина мог совершить преступление, находясь под воздействием наркотиков. Врачи возьмут у него необходимые анализы, чтобы получить точные данные о его состоянии.

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