Место расправы над четырьмя детьми в российском СНТ попало на видео

СК показал видео с места убийства четверых детей в Тверской области

Следователи показали видео с места расправы над четырьмя детьми в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

На видео показано, как сотрудник СК фотографирует дом, где было совершено преступление.

Ранее сообщалось, что четверых детей без признаков жизни нашли в субботу утром, 28 декабря. Подозреваемый в расправе над ними — их 37-летний отец. Сейчас он находится в реанимации. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Мужчина мог совершить преступление, находясь под воздействием наркотиков. Врачи возьмут у него необходимые анализы, чтобы получить точные данные о его состоянии.