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10:33, 28 декабря 2024Силовые структуры

Расправившийся с четырьмя детьми в российском СНТ отец мог быть под наркотиками

Shot: расправившийся с детьми в доме в Тверской области мог быть под наркотиками
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности расправы над детьми в частном доме российского СНТ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Расправившийся с четырьмя детьми в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области 37-летний отец мог быть под воздействием наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, врачи возьмут у него необходимые анализы, чтобы получить точные данные о его состоянии. Сейчас мужчина находится в реанимации. Рядом с ним дежурят полицейские.

По информации Shot, местные жители в СНТ рассказали, что подозреваемый стал странно и агрессивно себя вести несколько дней назад. В этот момент в доме, где проживала семья, начались сильные скандалы, которые ранее соседи не замечали.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Правоохранители допрашивают мать детей.

Ранее сообщалось, что в момент преступления в доме находилось шестеро детей. На первом этаже спали младшие — 2016-2021 годов рождения, а на втором этаже — старшие. Мужчина напал только на тех, кто спал на первом этаже. Собственный источник «Ленты.ру» в правоохранительных кругах объяснил, что мать детей ночью вышла в туалет и не смогла вернуться в дом, потому что муж закрыл его. Свой телефон женщина также оставила дома.

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