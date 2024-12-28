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11:39, 28 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыта предварительная причина расправы над четырьмя детьми в российском СНТ

Mash: отец детей зарезал 4 детей из-за ревности к жене
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Расправившийся с четырьмя детьми в российском СНТ отец мог быть под наркотиками

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По предварительной информации, 37-летний отец расправился с четырьмя детьми в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области из-за ревности к жене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина решил, что жена ему систематически изменяла, а спящие на первом этаже дети не его. В результате он изрезал трех сыновей трех, пяти и семи лет и годовалую дочь. После преступления он неудачно попытался расправиться с собой и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в семье воспитывалось шестеро детей. Двое старших не пострадали.

Сейчас мужчина находится в реанимации. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Он мог совершить преступление, находясь под воздействием наркотиков. Врачи возьмут у него необходимые анализы, чтобы получить точные данные о его состоянии.

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