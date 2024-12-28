Раскрыта предварительная причина расправы над четырьмя детьми в российском СНТ

Mash: отец детей зарезал 4 детей из-за ревности к жене

Расправившийся с четырьмя детьми в российском СНТ отец мог быть под наркотиками

Начало событий в новости Расправившийся с четырьмя детьми в российском СНТ отец мог быть под наркотиками

По предварительной информации, 37-летний отец расправился с четырьмя детьми в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области из-за ревности к жене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина решил, что жена ему систематически изменяла, а спящие на первом этаже дети не его. В результате он изрезал трех сыновей трех, пяти и семи лет и годовалую дочь. После преступления он неудачно попытался расправиться с собой и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в семье воспитывалось шестеро детей. Двое старших не пострадали.

Сейчас мужчина находится в реанимации. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Он мог совершить преступление, находясь под воздействием наркотиков. Врачи возьмут у него необходимые анализы, чтобы получить точные данные о его состоянии.