СК возбудил дело в отношении расправившегося с четырьмя детьми в российском СНТ отца

СК возбудил дело в отношении отца, убившего 4 детей в СНТ в Тверской области

Начало событий в новости Расправившийся с четырьмя детьми в российском СНТ отец мог быть под наркотиками

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего отца, расправившегося с четырьмя детьми в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тверской области.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Кроме того, также на месте находится руководство следственного управления.

Ранее сообщалось, что в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области были обнаружены четверо детей без признаков жизни. По информации источника «Ленты.ру» в правоохранительных кругах, всего в доме находилось шестеро детей. На первом этаже спали младшие — 2016-2021 годов рождения, а на втором этаже — старшие. Мужчина напал только на тех, кто спал на первом этаже. Источник объяснил, что мать детей ночью вышла в туалет и не смогла вернуться в дом, потому что муж закрыл его. Свой телефон женщина также оставила дома. Кроме того, источник отметил, что фигурант мог совершить преступление под воздействием наркотиков. Сейчас мужчина находится в реанимации.