Рейсы из аэропорта Казани перенаправили на запасной аэродром

ТАСС: направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены в Нижнекамск

Авиарейсы из Томска, Сургута и Кемерово, которые летели в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта.

Утром в субботу, 28 декабря, в аэропорту ввели временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов, в связи с чем были перенесены 25 рейсов.

Днем ранее в Казани ввели план «Ковер». Из-за этого направлявшийся в город самолет сел в Нижнекамске. Кроме того, тем же утром на вылет и прилет закрывали авиагавани Сочи, Астрахани и Волгограда.