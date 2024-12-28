В российском аэропорту ввели ограничения на работу

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Казани

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация, передает РИА Новости.

Уточняется, что из-за принятых мер были перенесены 25 рейсов. Как следует из информации онлайн-табло авиагавани, изменено время вылета 11 авиарейсов и время прилёта 14 самолетов.

27 декабря с 6:00 по московскому времени в Казани ввели план «Ковер». Из-за этого летевший в Казань самолет сел на аэродром Бегишево в Нижнекамске. Тем же утром на вылет и прилет закрывали гавани Сочи, Астрахани и Волгограда, позднее ограничения сняли. Кроме того, план «Ковер» ввели в аэропорту Грозного. Авиагавань временно закрыли на вылет и прилет.