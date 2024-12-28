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14:41, 28 декабря 2024Экономика

Россиянам дали советы перед покупкой квартиры

Риэлтор Дягилева посоветовала проверить расчет с застройщиком при покупке жилья
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При покупке квартиры у физического лица важно обратить внимание на несколько факторов, сообщила «Известиям» эксперт по жилой недвижимости, частный риелтор Анна Дягилева.

В случае сделки по переуступке, когда продается не сама квартира, а право требования на нее у застройщика по факту сдачи дома, важно обратить внимание на то, чтобы этот объект был оформлен и куплен именно по договору долевого участия (ДДУ). Деньги должны быть зачислены только на эскроу-счет — в этом случае они будут возвращены покупателю, даже если застройщик не достроит объект.

Важно также проверить, не находится ли продавец в состоянии предбанкротства. Следует обратить внимание на семейное положение продавца. Если на момент заключения договора переуступки человек состоит в браке, важно проверить, есть ли согласие со стороны супруга на проведение сделки. Также важно проверить дееспособность продавца: отсутствие постановки на учет в психиатрическом, психоневрологическом или наркологическом диспансере.

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Также следует убедиться, что расчет с застройщиком полностью произведен, а все акты о взаиморасчетах подписаны и какие-либо задолженности застройщику отсутствуют. Покупая квартиру по переуступке, которая была получена по рассрочке либо в кредит, важно проверить, что все оплаты производились по графику платежей.

Если квартира в новостройке уже была передана в собственность, то важно проверить, нет ли каких-либо обременений или ареста на нее и не прописан ли в квартире кто-либо на временной или постоянной основе.

Ранее выяснилось, что самую дешевую квартиру в Москве можно купить за 4,6 миллиона рублей. Это жилье площадью 21,8 квадратного метра в Щербинке (Новомосковский административный округ). В Старой Москве минимальная цена квартиры будет на уровне 5,1 миллиона рублей. За эти деньги можно стать владельцем жилплощади в 18,6 «квадрата» в Крюково (Зеленоград).

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