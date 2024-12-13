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17:19, 13 декабря 2024Экономика

Раскрыта цена самой дешевой квартиры в Москве

Риелтор Сырцов: самую дешевую квартиру в Москве можно купить за 4,6 млн рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самую дешевую квартиру в Москве получится купить за 4,6 миллиона рублей. Цену наиболее бюджетного лота на первичном рынке столицы раскрыл управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет «Газета.ru».

С таким бюджетом получится приобрести жилье площадью 21,8 квадратного метра в Щербинке (Новомосковский административный округ). В старых границах Москвы минимальная цена квартиры будет на уровне 5,1 миллиона рублей. За эти деньги можно стать владельцем жилплощади в 18,6 «квадрата» в Крюково (Зеленоград).

Если рассматривать апартаменты, которые не считаются жильем, то их цена в Новой Москве стартует от 7,9 миллиона рублей. Это будет объект площадью 25,3 квадратного метра в Коммунарке (Новомосковский административный округ). В Старой Москве самые дешевые апартаменты стоят 4,6 миллиона рублей. Объект находится в районе Новокосино на востоке столицы, его площадь достигает 20,9 квадратного метра.

В ноябре самую дешевую квартиру в новостройках Москвы можно было купить за 4,9 миллиона рублей. Речь шла о квартире площадью 19,5 квадратного метра во Внуково (Новомосковский административный округ). В старых границах столицы цены начинались от 5,3 миллиона рублей.

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