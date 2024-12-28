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18:06, 28 декабря 2024Силовые структуры

Россиянку задержали по подозрению в расправе над собственными детьми

В Котласе россиянку задержали за расправу над двумя малолетними детьми
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СУ СКР по Архангельской области и НАО»

В Котласе Архангельской области задержали 29-летнюю россиянку по подозрению в расправе над своими малолетними детьми. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в доме на улице Мелентьева были найдены тела полуторогодовалого мальчика и его трехлетней сестры. Обоих утопили в воде. После выяснения обстоятельств произошедшего силовики задержали мать малышей. Было возбуждено уголовное дело на время которого подозреваемую намерены отправить в СИЗО. Следствие намерено просить суд о заключение женщины под стражу.

Ранее сообщалось, что в Орловской области женщина, ударившая ребенка о табурет, получила 4,5 года

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