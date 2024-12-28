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00:15, 28 декабря 2024Спорт

«Самая сексуальная керлингистка» назвала цены на корпоратив с ее участием

Керлингистка Брызгалова: после ОИ-2018 корпоратив со мной стоил 7 тысяч рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Анастасия Брызгалова

Анастасия Брызгалова. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Россиянка Анастасия Брызгалова, которую пользователи Twitter назвали «самой сексуальной керлингисткой», назвала цены на корпоратив с ее участием. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка заявила, что после Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане корпоратив с участием нее и ее партнера Александра Крушельницкого стоил около семи тысяч рублей в час. «Если подряд идут несколько тренировок, для нас это был хороший заработок», — подчеркнула она.

Во время Олимпиады в Пхенчхане в допинг-пробах Крушельницкого были обнаружены следы милдроната. Атлет был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Крушельницкий, а также его супруга и партнерша Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой медали, завоеванной в дабл-миксте.

Выступавшая на Играх Брызгалова стала популярной в социальных сетях благодаря внешнему сходству с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Пользователи Twitter окрестили россиянку «самой сексуальной керлингисткой мира».

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