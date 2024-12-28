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16:03, 28 декабря 2024Культура

Шаляпин заявил о нежелании видеть «сморщенные лица» экс-участников «Фабрики звезд»

Певец Прохор Шаляпин обратился к бывшим участникам «Фабрики звезд»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин высказался об участниках шоу. Его цитирует Super.ru.

По словам артиста, фабрикантов он любит только «из жалости». «Не хочу даже о грустном, мне кажется, скоро я буду их поддерживать финансово. Жалко просто. Быстро очень улетели годы. На них смотришь, и они говорят, вот, мы вместе из "Фабрики". Я думаю: "Ребята, я не с вами". Я молодежь, а вы кто? Не хочу уже ваши сморщенные лица видеть», — добавил Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин призвал отменить последнюю рабочую неделю перед Новым годом. По его мнению, россияне и так «очень много работают».

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