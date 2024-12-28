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17:19, 28 декабря 2024Ценности

Собчак пришла на день рождения подруги в платке и бейсболке с нецензурной надписью

Собчак пришла на день рождения Шеляговой в бейсболке с нецензурной надписью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rodinasvet

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в необычном образе пришла на день рождения подруги — светской львицы Виктории Шеляговой. Публикация доступна на странице модельера Светланы Родиной в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гости появились на прошедшем в московской шашлычной торжестве в нарядах в стиле ретро. Так, Собчак предстала перед камерой в черной бейсболке с нецензурной надписью, поверх которой повязала платок с растительным узором. В то же время она надела темно-синюю спортивную кофту с белыми полосами и меховой шарф с леопардовым принтом.

Кроме того, среди приглашенных на праздник оказались певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, блогеры Ида Галич и Алексей Жидковский и ведущий Андрей Малахов.

В ноябре Ксения Собчак отметила собственное 43-летие в платье с глубоким декольте.

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