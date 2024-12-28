Солист группы Måneskin в портупее на голое тело снялся для журнала

Солист победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давид снялся в откровенном образе для журнала итальянской версии журнала Vogue. Соответствующие кадры появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) издания.

На размещенном снимке артист предстал в черной портупее, надетой на голое тело с многочисленными татуировками. Помимо этого, звезда надел розовый пиджак. Образ знаменитости дополнили серьги-кольца и укладка.

В феврале солист группы Måneskin поцеловал актрису Дав Камерон на камеру. Известно, что знаменитости посетили гала-концерт музыкального продюсера Клайва Дэвиса в Беверли-Хиллз.