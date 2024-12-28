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16:17, 28 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о сотрудниках Генпрокуратуры Азербайджана в Грозном после звонка Путина

Кремль: два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Магомед Чабаев / Коммерсантъ

Два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном. Об этом стало известно после звонка президента России Владимира Путина лидеру республики Ильхаму Алиеву, передает Кремль в своем Telegram-канале.

«В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации», — указано в сообщении.

Отмечается, что помимо этого профильные службы России, Азербайджана и Казахстана взаимодействуют непосредственно на месте катастрофы самолета авиакомпании AZAL, разбившегося под Актау.

Ранее Путин извинился перед своим азербайджанским коллегой Алиевым за то, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Российский лидер также выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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