Стало известно о сотрудниках Генпрокуратуры Азербайджана в Грозном после звонка Путина

Кремль: два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном

Два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном. Об этом стало известно после звонка президента России Владимира Путина лидеру республики Ильхаму Алиеву, передает Кремль в своем Telegram-канале.

«В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации», — указано в сообщении.

Отмечается, что помимо этого профильные службы России, Азербайджана и Казахстана взаимодействуют непосредственно на месте катастрофы самолета авиакомпании AZAL, разбившегося под Актау.

Ранее Путин извинился перед своим азербайджанским коллегой Алиевым за то, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Российский лидер также выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.