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05:23, 28 декабря 2024Силовые структуры

Суд признал законным приговор по делу о попытке теракта в Шереметьево

Суд признал законным приговор по делу о подготовке теракта в Шереметьево
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Апелляционный военный суд признал законным приговор фигурантам дела о планировании теракта в московском аэропорту Шереметьево Михаилу Дарию и Илье Ковылкову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Собеседник агентства подчеркнул, что приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения.

Михаила Дария приговорили к 22 годам лишения свободы, а Илью Ковылкова — к 15 годам. Первые три года они проведут в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима. Также им назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего участника подразделения украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Ивана Пилипчука, виновного в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, они планировали взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту при помощи дронов.

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