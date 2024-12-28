Угрозу от роста госдолга США оценили

Политолог Марков: госдолг США может расти еще долго без угрозы для страны

Рост государственного долга не несет большой угрозы для США, по крайней мере, в видимой перспективе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он объяснил это первенством американской экономики по большинству значимых направлений.

«Рост госдолга — совсем не проблема для США. Долг растет до огромных сумм, много десятилетий, и так было во времена всех президентов. При этом американская экономика остается главной в мире: по объему она примерно такая же, как китайская, но по уровню высокотехнологичного развития, безусловно, опережает своего конкурента», — сказал Марков.

Кроме того, по словам политолога, американский доллар продолжает играть ключевую роль в международной торговле: несмотря на небольшое снижение его доли в расчетах, цены на нефть и газ по-прежнему высчитываются в валюте США.

«85 процентов всех ценных бумаг в мире, а это основной объем реальных обменных операций, — тоже в долларах. В итоге лидерство американской экономики, политики, лидерство высоких технологий, доллара приводят к тому, что госдолг остается важнейшим инструментом для того, чтобы сохранить деньги, — объяснил Марков. — Конечно, бесконечно он расти не может. Но еще столько же, сколько уже растет — вполне. А это 50-60 лет».

Ранее стало известно, что задолженность США составляет 36,2 триллиона долларов. За год эта сумма выросла на семь процентов (2,37 триллиона долларов).