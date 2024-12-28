Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 28 декабря 2024Экономика

Госдолг США резко вырос

Госдолг США вырос на сумму в восемь раз больше задолженности России
Вячеслав Агапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В 2024 году госдолг США вырос на сумму, в восемь раз превышающую суверенную задолженность России. Об этом со ссылкой на данные Минфина страны сообщает РИА Новости.

Согласно статистике ведомства, задолженность США составляет 36,2 триллиона долларов. За год эта сумма резко выросла на семь процентов (2,37 триллиона долларов). Для сравнения: весь российский госдолг на начало декабря составлял около 286,3 миллиарда долларов.

Оценив темпы, которыми Госдолг США обновил исторический максимум, Международный валютный фонд отметил, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов. В организации предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.

Министр финансов страны Джанет Йеллен предупредила, что США в январе достигнут потолка госдолга. Это произойдет в период с 14 по 23 число. Чтобы избежать дефолта, Минфин будет вынужден принять экстренные меры, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену.

В июне 2023 года был принят Закон о фискальной ответственности 2023 года, приостановивший лимит долга до 1 января 2025 года. 11 декабря Контрольно-бюджетное управление США (GAO) призвало Конгресс немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительств.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль ответил на заявление США о крушении лайнера под Актау. Что об авиакатастрофе сказал Белый дом?

      В российском регионе на 40 процентов увеличили выплату за контракт с Минобороны

      Россиян предупредили об активизации домушников

      Россиянка отсудила у коммунальщиков 150 тысяч рублей за ветер

      Раскрыты подробности о задержанных в Тунисе россиянах

      Устроившему стрельбу в доме парня дочери главе российского поселка предъявили обвинение

      Украинские дипломаты пришли в недоумение из-за решений Зеленского

      Врач назвала допустимую при гипертонии норму икры

      Жена Ивана Янковского решила распродать гардероб более чем на миллион рублей

      Россиянка подожгла входную дверь в МФЦ и ждала вертолета со спецназом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше