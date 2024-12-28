Госдолг США резко вырос

Госдолг США вырос на сумму в восемь раз больше задолженности России

В 2024 году госдолг США вырос на сумму, в восемь раз превышающую суверенную задолженность России. Об этом со ссылкой на данные Минфина страны сообщает РИА Новости.

Согласно статистике ведомства, задолженность США составляет 36,2 триллиона долларов. За год эта сумма резко выросла на семь процентов (2,37 триллиона долларов). Для сравнения: весь российский госдолг на начало декабря составлял около 286,3 миллиарда долларов.

Оценив темпы, которыми Госдолг США обновил исторический максимум, Международный валютный фонд отметил, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов. В организации предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.

Министр финансов страны Джанет Йеллен предупредила, что США в январе достигнут потолка госдолга. Это произойдет в период с 14 по 23 число. Чтобы избежать дефолта, Минфин будет вынужден принять экстренные меры, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену.

В июне 2023 года был принят Закон о фискальной ответственности 2023 года, приостановивший лимит долга до 1 января 2025 года. 11 декабря Контрольно-бюджетное управление США (GAO) призвало Конгресс немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительств.