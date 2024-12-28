Полковник Матвийчук: Киев передает западное оружие африканским бандитам

Украина передает африканским бандитам полученное от Запада оружие, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Таким образом специалист в беседе с «Лентой.ру» объяснил действия Киева против России на африканском континенте.

Ранее посол России в Мали Игорь Громыко рассказал, что Украина открыла второй фронт против РФ в Африке. По его словам, киевская власть потворствует незаконным вооруженным формированиям.

«Напрямую Украина в Африке нам гадить не может, она очень мелкая, мы ее даже не видим, но она делает "уколы". Смысл в том, что оружие, которое передают Европа и США, Киев отдает бандитам в Африке: в Мали, в Йемене. Это всплывает уже даже в номерах оружия. Они пытаются создать ситуацию, когда наши гуманитарные усилия по нейтрализации негативной обстановки на африканском континенте осложняются конфронтацией Украины», — объяснил Матвийчук.

Несколькими днями ранее Зеленский поговорил по телефону с президентом Анголы Жуау Лоренсу и пригласил его в Киев. Украинский глава заявил, что для восстановления мира важны единство и поддержка Африки.

«Поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Единство и поддержка со стороны Африки важны для восстановления мира», — отмечал Зеленский.