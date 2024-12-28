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07:25, 28 декабря 2024Россия

Украина за ночь выпустила по России больше 50 беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении 56 дронов ВСУ над регионами России за ночь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

За ночь с 27 на 28 декабря Вооруженные силы Украины выпустили по российским регионам больше 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, всего российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 56 украинских дронов. 11 из них сбили в Белгородской области, 28 — в Воронежской, 17 — в Ростовской. Информация о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ночная воздушная атака отражена в Каменске и Новошахтинске, а также в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Красносулинском районах региона. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов региона из-за падения обломков сбитого БПЛА произошел обрыв контактной сети на железной дороге. Информация о пострадавших в регионе не поступала.

ЖЗЛ
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