Украина за ночь выпустила по России больше 50 беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении 56 дронов ВСУ над регионами России за ночь

За ночь с 27 на 28 декабря Вооруженные силы Украины выпустили по российским регионам больше 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, всего российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 56 украинских дронов. 11 из них сбили в Белгородской области, 28 — в Воронежской, 17 — в Ростовской. Информация о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ночная воздушная атака отражена в Каменске и Новошахтинске, а также в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Красносулинском районах региона. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов региона из-за падения обломков сбитого БПЛА произошел обрыв контактной сети на железной дороге. Информация о пострадавших в регионе не поступала.