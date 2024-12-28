В российском регионе из-за атаки дронов произошел обрыв контактной сети на железной дороге

В Воронежской области от атаки БПЛА оборвалась контактная сеть железной дороги

В одном из районов Воронежской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел обрыв контактной сети на железной дороге. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что ЧП произошло из-за падения обломков сбитого дрона. Из-за инцидента задержан один поезд, возможно отставание других поездов. Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. Оперативные службы продолжают работу на месте обрыва.

Политик уточнил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более десяти беспилотников в пригороде Воронежа и нескольких районах области. Пострадавших нет.