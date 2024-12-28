В ЕС разрешили продавать смартфоны только с одним типом зарядки

В ЕС заработала директива о едином типе зарядки смартфонов

В странах Евросоюза 28 декабря заработала директива, по которой разрешается продавать смартфоны и другие портативные устройства только с единым типом порта зарядки USB-C. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС.

Исключение продолжит действовать только для портативных компьютеров, а также для небольших устройств, в которые USB-C не помещается.

Поясняется, что новые правила позволят пользователям не покупать зарядные устройства и кабели для каждого нового гаджета. Кроме того, директива призвана снизить отходы, образующиеся при продаже радиооборудования, а также сократить добычу сырья и выбросов углекислого газа, образующихся при производстве, транспортировке и утилизации зарядных устройств.

Ранее компания Apple из-за директивы ЕС приняла решение до конца 2024 года снять с продажи в Европе все смартфоны с разъемом Lightning. С витрин исчезли такие модели как iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения.