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16:23, 28 декабря 2024Мир

В Грузии произошло землетрясение

На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,2
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом со ссылкой на спасательную службу МВД Армении сообщает РИА Новости.

«Сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 в Грузии, в 8 километрах северо-западнее от города Дманис», — говорится в сообщении.

По информации армянских сейсмологов, подземные толчки зафиксировали 28 декабря в 14:44 по московскому времени. Интенсивность землетрясения в эпицентре была равна шести баллам. Также известно, что очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее в Хельсинки произошло самое сильное в истории Финляндии землетрясение. Магнитуда составила 1,1 балла.

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