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04:24, 28 декабря 2024Мир

В Конгрессе возмутились новой военной помощью Байдена Украине

Конгрессвумен Тейлор Грин призвала перестать финансировать конфликт на Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Megan Varner / Reuters

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин возмутилась сообщениями о том, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена собирается направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до его ухода с поста в январе. Она опубликовала свою реакцию в соцсети X.

«Какая сумма из этих денег будет отмыта и попадет на счета предвыборной кампании демократов? (...) Нам необходимо прекратить финансирование зарубежных войн и иностранной помощи», — призвала конгрессвумен.

Ранее американские чиновники рассказали, новая помощь будет включать в себя «значительное число боеприпасов», в том числе для ракетных комплексов «земля-воздух», ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Ожидается, что официальное заявление будет сделано в понедельник, 30 декабря.

До этого сообщалось, что Байден одобрит новый пакет военной помощи Украине уже в ближайшие дни. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, Вашингтон будет оказывать Киеву помощь до тех пор, пока администрация Байдена не сложит свои полномочия в январе 2025 года.

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