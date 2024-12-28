В Кремле раскрыли предложения ряда стран провести переговоры по Украине

Песков: не только Словакия предложила площадку для переговоров по Украине

Словакия является не единственной страной, которая предложила площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Словакия не единственная, кто предложил площадку для переговоров. Естественно, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию, а также находятся в разнозначном диалоге как с Украиной, так и с Россией. И таких стран достаточно много», — отметил представитель Кремля.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил готовность предоставить площадку для переговоров России и Украины. Российский лидер добавил, что Москва не против такого предложения.

Кроме того, словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар назвал слова российского лидера о возможности проведения части переговоров по украинскому кризису в Словакии позитивным сигналом.

