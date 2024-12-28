МИД: Россия готова рассматривать конкретные и серьезные предложения по Украине

Москва готова рассматривать конкретные и серьезные предложения по Украине, что неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД России.

В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на слова главы МИД Чехии Яна Липавского, заявившего, что российский лидер якобы «до сих пор отвергал все мирные предложения» по конфликту на Украине. В частности, было подчеркнуто, что одной из заслуживающих внимание инициатив является предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о проведении мирных переговоров в Братиславе.

«На самом деле российская сторона, как неоднократно подчеркивал Президент России, готова рассматривать любые серьезные и конкретные предложения по урегулированию украинского кризиса», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Словакия является не единственной страной, которая предложила площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, речь может идти о тех странах, которые занимают нейтральную позицию и поддерживают равный диалог как с Киевом, так и с Москвой.