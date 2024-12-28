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15:56, 28 декабря 2024Мир

Западные спецслужбы не одобрили операцию Израиля с пейджерами

Западные спецслужбы неодобрительно высказались об операции Израиля с пейджерами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Многие действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники западных спецслужб неодобрительно высказались об операции Израиля с пейджерами. Об этом сообщает Financial Times.

По их мнению, она предстала «экстраординарным шпионским трюком», однако создала опасный прецедент, которому могут последовать террористы или преступники. Один из опрошенных обратил внимание, что перевозка снаряженных взрывчаткой пейджеров через Европу и Ближний Восток представляла опасность для людей и недвижимости.

17 сентября по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции ливанской группировки «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, после чего между группировкой и Израилем начались боевые действия.

Представители израильской разведки Моссад рассказали о проведении целой операции по пиару пейджеров на платформе YouTube, чтобы «Хезболла» обратила на них внимание и закупила. Представители ливанской группировки не подозревали о происхождении созданных средств связи. Отмечается, что были также проведены исследования о том, какой конкретно звонок на пейджер заставит быстро поднести взрывающееся устройство.

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