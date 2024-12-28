Железная балка насквозь пробила россиянке ногу во время поездки на мопеде в Таиланде

Железная балка насквозь пробила россиянке ногу при поездке на мопеде на Пхукете

Железная балка насквозь пробила российской туристке ногу во время поездки на мопеде на тайском острове Пхукет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, Евгений и Светлана из Нижнего Новгорода прилетели в Таиланд с родственниками 21 декабря. На следующий день семейная пара арендовала мопед, чтобы поехать осматривать местные достопримечательности. Уточняется, что у россиян были международные права, они были в шлемах и трезвые.

Во время поездки по острову из проезжающего мимо грузовика вылетела металлическая трехметровая балка, которая снесла Светлану с мопеда и пробила ей насквозь ногу. Конструкция также задела Евгения — у него открытый перелом пальцев руки. Мужчина рассказал, что ему пришлось прижимать здоровой рукой ногу истекавшей кровью жены около бедра, чтобы уменьшить кровопотерю.

Как сообщает источник, пострадавшую сразу же доставили в больницу, но там начали выяснять, есть ли у нее страховка, и требовать дополнительные деньги. Врачи приступили к лечению, только когда Евгений заплатил необходимую сумму и разобрался с документами.

Светлане провели несколько операций, но страховая заявила, что лимит на медицинские манипуляции был исчерпан. Теперь россияне должны заплатить больнице 1,3 миллиона рублей.

В начале декабря подросток из России попал в аварию на мотоцикле во время отдыха на Бали и оказался в реанимации. Его доставили в больницу со множественными переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря.

