Железная балка насквозь пробила россиянке ногу во время поездки на мопеде в Таиланде

Железная балка насквозь пробила российской туристке ногу во время поездки на мопеде на тайском острове Пхукет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, Евгений и Светлана из Нижнего Новгорода прилетели в Таиланд с родственниками 21 декабря. На следующий день семейная пара арендовала мопед, чтобы поехать осматривать местные достопримечательности. Уточняется, что у россиян были международные права, они были в шлемах и трезвые.
Во время поездки по острову из проезжающего мимо грузовика вылетела металлическая трехметровая балка, которая снесла Светлану с мопеда и пробила ей насквозь ногу. Конструкция также задела Евгения — у него открытый перелом пальцев руки. Мужчина рассказал, что ему пришлось прижимать здоровой рукой ногу истекавшей кровью жены около бедра, чтобы уменьшить кровопотерю.
Как сообщает источник, пострадавшую сразу же доставили в больницу, но там начали выяснять, есть ли у нее страховка, и требовать дополнительные деньги. Врачи приступили к лечению, только когда Евгений заплатил необходимую сумму и разобрался с документами.
Светлане провели несколько операций, но страховая заявила, что лимит на медицинские манипуляции был исчерпан. Теперь россияне должны заплатить больнице 1,3 миллиона рублей.
В начале декабря подросток из России попал в аварию на мотоцикле во время отдыха на Бали и оказался в реанимации. Его доставили в больницу со множественными переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря.