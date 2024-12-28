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09:36, 28 декабря 2024Путешествия

Железная балка насквозь пробила россиянке ногу во время поездки на мопеде в Таиланде

Железная балка насквозь пробила россиянке ногу при поездке на мопеде на Пхукете
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал Shot

Железная балка насквозь пробила российской туристке ногу во время поездки на мопеде на тайском острове Пхукет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, Евгений и Светлана из Нижнего Новгорода прилетели в Таиланд с родственниками 21 декабря. На следующий день семейная пара арендовала мопед, чтобы поехать осматривать местные достопримечательности. Уточняется, что у россиян были международные права, они были в шлемах и трезвые.

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Во время поездки по острову из проезжающего мимо грузовика вылетела металлическая трехметровая балка, которая снесла Светлану с мопеда и пробила ей насквозь ногу. Конструкция также задела Евгения — у него открытый перелом пальцев руки. Мужчина рассказал, что ему пришлось прижимать здоровой рукой ногу истекавшей кровью жены около бедра, чтобы уменьшить кровопотерю.

Как сообщает источник, пострадавшую сразу же доставили в больницу, но там начали выяснять, есть ли у нее страховка, и требовать дополнительные деньги. Врачи приступили к лечению, только когда Евгений заплатил необходимую сумму и разобрался с документами.

Светлане провели несколько операций, но страховая заявила, что лимит на медицинские манипуляции был исчерпан. Теперь россияне должны заплатить больнице 1,3 миллиона рублей.

В начале декабря подросток из России попал в аварию на мотоцикле во время отдыха на Бали и оказался в реанимации. Его доставили в больницу со множественными переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря.

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