Жена Ивана Янковского решила распродать гардероб более чем на миллион рублей

Жена российского актера Ивана Янковского актриса Диана Пожарская решила распродать гардероб более чем на миллион рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.
Согласно представленным на платформе позициям, звезда предлагает к покупке 36 товаров российских и зарубежных марок. Среди них — сумка бренда Celine за 283,9 тысячи рублей, жакет и пальто 12 Storeez за 134,4 тысячи рублей и 64,6 тысячи рубей соответственно.
В списке представленных к покупке изделий также находятся обувь, костюмы, платья, блузы и юбки. Общая стоимость всех вещей составила 1,375 миллиона рублей.
В октябре стилист Алеко Надирян начал продавать поношенные вещи более чем на миллион рублей. Так, самым дорогим предложением оказался браслет Chanel стоимостью 350 тысяч рублей.