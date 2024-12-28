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15:21, 28 декабря 2024Ценности

Жена Ивана Янковского решила распродать гардероб более чем на миллион рублей

Актриса Диана Пожарская решила распродать гардероб на 1,375 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Жена российского актера Ивана Янковского актриса Диана Пожарская решила распродать гардероб более чем на миллион рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

Согласно представленным на платформе позициям, звезда предлагает к покупке 36 товаров российских и зарубежных марок. Среди них — сумка бренда Celine за 283,9 тысячи рублей, жакет и пальто 12 Storeez за 134,4 тысячи рублей и 64,6 тысячи рубей соответственно.

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В списке представленных к покупке изделий также находятся обувь, костюмы, платья, блузы и юбки. Общая стоимость всех вещей составила 1,375 миллиона рублей.

В октябре стилист Алеко Надирян начал продавать поношенные вещи более чем на миллион рублей. Так, самым дорогим предложением оказался браслет Chanel стоимостью 350 тысяч рублей.

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