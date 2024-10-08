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14:17, 8 октября 2024Ценности

Стилист Алеко Надирян начал продавать поношенные вещи более чем на миллион рублей

Стилист Алеко Надирян начал продавать поношенные вещи на миллион рублей

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Российский стилист Алеко Надирян начал продавать поношенные вещи более чем на миллион рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

Согласно представленным на платформе позициям, эксперт предлагает к покупке 21 товар. Среди них — брюки, обувь, аксессуары. Так, самым дорогим предложением оказался браслет Chanel стоимостью 350 тысяч рублей.

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Помимо этого, на сайте также представлены поясная сумка бренда Burberry стоимостью 77,5 тысячи рублей, лонгслив Chrome Hearts за 63 тысячи рублей и прямые брюки Balenciaga, оцененные в 48,7 тысячи рублей. За все позиции Надирян намерен получить 1,081 миллиона рублей.

В сентябре жена писателя Александра Цыпкина также решила распродать гардероб на 4,5 миллиона рублей. Актриса разместила 97 объявлений, среди которых — платья, сумки, обувь и другие вещи.

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      Екатерина Ештокина
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