Жене бывшего мэра Сочи захотели продлить домашний арест

Следователи попросили продлить домашний арест жене экс-мэра Сочи Янине

Следователи попросили продлить домашний арест жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ходатайство об этом поступило в Мещанский суд столицы. Заседание пройдет 9 января.

Ранее стало известно, что следователи МВД возбудили новое уголовное дело в отношении Копайгородских. В этот раз по статьям 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

До этого Копайгородским предъявили обвинение по статье 160 УК РФ («Растрата»). Бывший мэр находится под стражей, а его жена — под домашним арестом. По версии следствия, они похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.