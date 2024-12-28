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16:21, 28 декабря 2024Из жизни

Женщина похудела на 15 килограммов за три месяца благодаря простым активностям

Женщина из Индии похудела на 15 килограммов за месяц благодаря ходьбе и йоге
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Darkwisper S / Shutterstock / Fotodom  

Женщина из Индии сумела похудеть на 15 килограммов за три месяца после родов благодаря регулярной ходьбе. Ее историю рассказывает The Times of India (TOI).

Блогер Джоти набрала вес в 2020 году во время и после беременности. У нее появилась одышка, а также ухудшилось здоровье волос и кожи. Джоти решила похудеть, потому что постоянно чувствовала себя подавленной из-за изменений во внешности. Также ее угнетало, что у нее стало меньше сил.

В первую очередь она решила добавить в жизнь больше спортивной активности. Джоти стала каждый день проходить по 10 тысяч шагов, а также два-три раза в неделю занималась хатха-йогой. Кроме того, она полностью перешла на диету из традиционных индийских блюд, богатых белком и зеленью. При этом она старалась употреблять как можно меньше соли, сахара и масла. Джоти контролировала размеры порций и готовила только из натуральных продуктов.

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Также она старалась спать по 8-9 часов в день и пила много воды, чтобы восстановить правильный обмен веществ. В итоге Джоти удалось за три месяца сбросить 15 килограммов.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сумел за год похудеть с 129 до 70 килограммов после того, как перестал помещаться на аттракционы в парках развлечений. В первую очередь он отказался от фастфуда.

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