Мужчина похудел на 59 килограммов после позорного происшествия в парке развлечений

Весивший 129 килограммов мужчина похудел до 70 после похода в парк развлечений

Житель Великобритании сумел за год похудеть с 129 до 70 килограммов после того, как перестал помещаться на аттракционы в парках развлечений. Его историю рассказывает Daily Star.

33-летний заводской рабочий Рис Коттон из города Стокпорт, графство Большой Манчестер, начал полнеть после того, как ему исполнилось 20 лет. На работе он ел огромные сэндвичи, дома ужинал пиццей и бургерами, а вечера проводил перед телевизором с большой пачкой чипсов. В итоге его вес достиг 129 килограммов при росте 170 сантиметров. При этом мужчина не считал, что у него проблемы с лишним весом, и был уверен, что если похудеть и нужно, то лишь немного.

Однако в августе 2023 года он отправился с детьми в парк развлечений и там понял, что может едва втиснуться в некоторые аттракционы, а на американские горки его вообще не пустили из-за лишнего веса. После этого «позорного происшествия» Коттон решил похудеть.

В первую очередь он стал меньше есть. Коттон обнаружил, что съедал очень много вредной пищи на работе, и перестал это делать. К ноябрю он весил уже 102 килограмма. Тогда Коттон записался в группу для худеющих, которые много играли в футбол. Благодаря здоровому питанию и постоянному участию в матчах после работы, он похудел еще на 32 килограмма.

Коттон заявил, что и сейчас иногда ест любимую вредную пищу, однако совсем не зависим от нее как раньше. «Мое психологическое состояние также заметно улучшилось. Раньше я буквально — работал, потом шел домой. А сейчас я чаще выхожу в город, гоняю в футбол, и мне стало намного проще общаться», — рассказал он.

Только похудев, Коттон понял, что раньше из-за своего веса стеснялся быть среди людей. Он был подсознательно убежден, что все таращатся на него. Впрочем, Коттон признает, что теперь у него появился новый комплекс из-за большого количества обвисшей после похудения кожи, но справляться с ним гораздо проще.

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