Мужчина похудел на 20 килограммов за четыре месяца без походов в спортзал

45-летний индиец сбросил 20 килограммов за четыре месяца благодаря диете и йоге

45-летний житель Индии похудел с 83 до 63 килограммов за четыре месяца благодаря строгой диете и йоге. Свою историю он рассказал The Times of India (TOI).

Аббас Шейх из Мумбаи обратился к врачу после того, как у него появились симптомы диабета. Мужчина страдал от онемения ног, частого мочеиспускания, постоянных головокружений и жажды. На приеме у врача Шейх узнал, что уровень сахара в его крови значительно превышает норму. «Доктор сказал: "Что же ты с собой сделал?" Эти слова стали поворотным моментом для меня. Я сказал врачу, что собираюсь разобраться со всем этим», — поделился воспоминаниями индиец.

Мужчина раскрыл главный секрет своей мотивации к похудению. Он сказал, что часто разглядывал свои старые фотографии, на которых был в хорошей форме, и это побуждало его трудится ради сброса лишних килограммов. В первую очередь, Шейх сел на строгую диету: он питался только два раза в сутки — утром и вечером, — а днем ел сухофрукты, чтобы поддержать силы. Кроме того, он решил отказаться от походов спортзал.

Вместо этого индиец начал регулярно заниматься дома. Трижды в неделю он от 45 минут до часа занимался разминкой, а затем еще час — йогой. Шейх рассказал, что так сильно потел после этого комплекса, что его коврик для упражнений был пропитан потом насквозь.

Благодаря новому образу жизни мужчине удалось похудеть на 20 килограммов за четыре месяца. У него исчезли симптомы диабета, а также апноэ во сне, от которого он мучился много лет. Кроме того, Шейх стал намного увереннее в себе и спокойнее. «Когда тот же врач увидел новые результаты моих анализов он сказал: "Если бы у меня была золотая медаль, я выручил бы ее тебе"», — подытожил индиец.

Ранее жительница Индии похудела на 22 килограмма за полгода после родов благодаря одному напитку. Женщина уверена, что сбросить лишние килограммы ей помог особый смузи.