Звезда «Женского стендапа» понюхала шубу Баскова

Юмористка Сауле Юсупова призналась, что нюхала шубу Баскова на съемках

Участница юмористического проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Сауле Юсупова рассказала о съемках с шубой известного российского певца Николая Баскова. Подробности она раскрыла в интервью блогеру и журналисту Карену Адамяну. Видео их разговора доступно в соцсети «ВКонтакте».

Юсупова объяснила, что после монолога в «Женском стендапе» часто следует миниатюра, созданная по мотивам выступления комикессы. Звезда проекта напомнила, что у нее была шутка о том, как она украла шубу у Баскова.

«И мы снимаем миниатюру, и мне приносят шубу Баскова, в которой я его помню. Наш линейный продюсер как-то тогда нашла эту шубу, и я в ней снималась. Я ее нюхала. Это шуба Баскова, он в ней потел. Для меня это было шоком», — призналась Юсупова. Она добавила, что потом надела шубу и получила от этого больше впечатлений, чем если бы просто сфотографировалась с певцом.

Ранее юмористка рассказала, что была влюблена в певца Филиппа Киркорова. Она также назвала себя большой фанаткой артиста.