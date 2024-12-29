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13:01, 29 декабря 2024Путешествия

200 пассажиров застряли в московском аэропорту

Shot: 200 пассажиров компании Utair застряли в московском аэропорту Внуково
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Shot

Почти 200 пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пассажиры авиакомпании Utair рассказали, что их рейс во Владикавказ переносили с 00:25 по московскому времени более десяти раз. Изначально задержка рейса была связана с непогодой: осетинский аэропорт завалило снегом, его сотрудники расчищали взлетно-посадочную полосу.

Отмечается, что в 06:00 аэропорт Владикавказа принимал прибывающие самолеты, однако пассажиры Utair, следующие из Москвы, к этому времени еще не вылетели. По словам одной из пассажирок авиакомпании, их разместили в гостинице только после семи часов ожидания, еду и воду все это время не предоставляли. Позже пассажиров уведомили, что им компенсируют по 700 рублей за расходы на питание.

В сентябре направлявшиеся в Турцию российские туристы застряли в московском аэропорту Внуково из-за задержки рейса после атаки беспилотников. Всего туристы провели в ожидании вылета более 15 часов. Представители авиакомпании заявили, что у экипажа закончилось время работы и пообещали отправиться в путь после 17:00 по московскому времени.

До этого другие пассажиры застряли на улице у столичного аэропорта Жуковский после атаки беспилотных летательных аппаратов.

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