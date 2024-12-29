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18:27, 29 декабря 2024Россия

Четыре человека погибли при ДТП в российском городе

Четыре человека скончались в результате ДТП в Ставрополе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Четыре человека скончались в результате ДТП в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Известно, что участниками аварии стали два легковых автомобиля, столкновение на дороге произошло лоб в лоб.

В результате аварии, погибли четыре человека, еще пять пострадали. Детей, по данным источника РЕН ТВ, среди получивших ранения нет.

Ранее в Алтайском крае из-за непогоды в ДТП попали сразу 29 автомобилей. Последствия ДТП сняли на видео — на выложенных правоохранителями кадрах видны авто с разбитыми капотами и дверьми, один из автомобилей поврежден столь сильно, что восстановлению уже не подлежит.

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