Число жертв крушения самолета в Южной Корее резко увеличилось

«Ренхап»: число погибших при крушении самолета Jeju Air выросло до 120 человек

Число жертв крушения самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 120 человек. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на пожарные службы.

«Подтверждение данных продолжается», — говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). Ранее стало известно, что исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок прибыл на место авиакатастрофы в аэропорту Муан.

До этого сообщалось, что число жертв авиакатастрофы достигло 96 человек. Поступили данные и о том, что двух человек удалось спасти. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина, их доставили в больницу.

Также утверждалось, что авиакомпания Jeju Air, которой принадлежит потерпевший крушение самолет Boeing 737-800 а аэропорту Муан, пообещала оказать помощь семьям жертв авиакатастрофы.

