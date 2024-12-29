Число погибших при крушении самолета в Южной Корее увеличилось до 96

Число погибших при крушении воздушного судна в Муане в Южной Корее достигло 96

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее увеличилось до 96. Об этом пишет агентство «Ёнхап», ссылаясь на пожарные службы.

«Тела 96 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Муане», — указано в статье. Также подчеркивается, что двое человек были спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина, их доставили в больницу.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. Момент крушения попал на видео.

Как уточнялось, исполняющий обязанности (и.о) президента Южной Кореи Чхве Сан Мок прибыл на место авиакатастрофы в аэропорту Муан. Ранее сообщалось, что в результате катастрофы погибли 85 человек. При этом россиян на борту не было.