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08:30, 29 декабря 2024Путешествия

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее увеличилось до 96

Число погибших при крушении воздушного судна в Муане в Южной Корее достигло 96
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее увеличилось до 96. Об этом пишет агентство «Ёнхап», ссылаясь на пожарные службы.

«Тела 96 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Муане», — указано в статье. Также подчеркивается, что двое человек были спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина, их доставили в больницу.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. Момент крушения попал на видео.

Как уточнялось, исполняющий обязанности (и.о) президента Южной Кореи Чхве Сан Мок прибыл на место авиакатастрофы в аэропорту Муан. Ранее сообщалось, что в результате катастрофы погибли 85 человек. При этом россиян на борту не было.

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