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07:55, 29 декабря 2024Мир

И.о президента Южной Кореи прибыл на место авиакатастрофы

И.о. президента Южной Кореи Мок прибыл на место авиакатастрофы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Исполняющий обязанности (и.о) президента Южной Кореи Чхве Сан Мок прибыл на место авиакатастрофы в аэропорту Муан. Об этом сообщило агентство Newspim.

«Соответствующие ведомства, в том числе исполняющий обязанности министра внутренних дел и безопасности, министр земли, инфраструктуры и транспорта, Национальное пожарное управление и Национальное полицейское управление, должны мобилизовать все имеющееся оборудование и рабочую силу» — сказал Мок.

Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. Момент крушения попал на видео.

По последним данным, в результате катастрофы погибли 85 человек. При этом россиян на борту не было.

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