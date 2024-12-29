В Южной Корее сообщили об отсутствии россиян на разбившемся в Муане самолете

На борту самолета, разбившегося в Муане, находились два гражданина Таиланда и граждане Южной Кореи, россиян не было. Об этом сообщило агентство «Ёнхап».
«Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Уточняется, что причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. Момент крушения самолета попал на видео.
По последним данным, погибли 28 человек. Также с борта самолета эвакуировали двух выживших.