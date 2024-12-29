На борту упавшего в Южной Корее самолета нашли выживших

Два человека спасены с борта упавшего в Южной Корее самолета

Двух человек эвакуировали с борта упавшего в Южной Корее самолета. Об этом сообщило агентство news1.

«Пожарные спасли двух человек, а число подтвержденных смертей на данный момент оценивается в 28», — говорится в сообщении.

По информации агентства, на борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечается, что самолет прибыл из Бангкока (столица Таиланда).

Ранее сообщалось, что авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Уточняется, что причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. Момент крушения самолета попал на видео.