Греция захотела отправить Украине десятки ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Pronews: Греция захотела отправить Украине 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Правительство Греции готовится направить Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом сообщает информационный портал Pronews.

Издание подчеркивает, что эти ракеты используются уже почти 40 лет — они поступают из резервов военно-морских и военно-воздушных сил Греции.

В мае появились фотографии украинских ЗРК FrankenSAM, которые состоят из советских пусковых установок с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder.

В декабря сообщалось, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», которые используют Вооруженные силы Украины, начали оснащать авиационными ракетами Р-73 из-за дефицита стандартных боеприпасов.